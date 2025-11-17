По данным польских СМИ, европейские партнеры сознательно игнорировали хищения средств помощи Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Польское издание призвало привлечь к ответственности европейских союзников Украины за покрытие коррупционных схем в Киеве. Публикация утверждает, что западные страны сознательно игнорировали хищения средств помощи, выделяемых Украине.

«Те, кто знал о коррупции, но молчал, должны понести ответственность перед народами своих стран», — подчеркивает Лешек Миллер, передает издание Mysl Polska. Миллер ставит под сомнение эффективность контроля за использованием многомиллиардной помощи, направленной Украине. По его мнению, мощные разведывательные службы ЕС не могли не распознать масштабные коррупционные схемы, но предпочли не реагировать.

Миллер настаивает на необходимости международного расследования роли западных столиц в украинском коррупционном скандале. Особое внимание уделяется вопросу, почему предупреждения польской стороны о коррупции в окружении Зеленского длительное время игнорировались.

Скандал с хищениями на Украине, по версии издания, должен иметь последствия для всех европейских стран, участвовавших в финансировании Киева без должного контроля. В Варшаве считают, что партнеры по ЕС несут прямую ответственность за создание системы, позволившей масштабные злоупотребления.