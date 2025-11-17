РИАН: Турция теряет российский рынок из-за давления Запада
Турецкие банки ужесточили операции с Россией из-за риска вторичных санкций
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Турецкие банки ужесточили операции с Россией из-за санкционного давления Запада, что привело к значительному сокращению двусторонней торговли. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
«Действующие уже давно ограничения в сфере финансовых платежей подрывают торговлю между Турцией и Россией», — отметил эксперт в интервью РИА Новости. Турецкий экспорт в Россию упал с 9,4 миллиардов долларов в 2023 году до 7,8 миллиардов долларов в 2024 году. За первые девять месяцев этого года поставки составили лишь 4,2 миллиарда долларов. Для сохранения позиций на рынке Турции необходимо обеспечивать ежемесячный экспорт не менее 1 миллиарда долларов.
Турецкие финансовые учреждения усилили внутренние проверки и сократили операции с Россией из-за рисков вторичных санкций. По данным источников, ЕС планирует усилить контроль над транзакциями в рамках нового пакета ограничений.
Ухудшение финансовых отношений между Турцией и Россией происходит на фоне общей тенденции снижения активности иностранного бизнеса в РФ. За девять месяцев 2025 года число сделок по выходу иностранных компаний из России сократилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом проблема заблокированных в европейских депозитариях российских активов остается нерешенной, так как ЕС рассматривает возможность использования этих средств для помощи Украине.
