РИАН: Турция теряет российский рынок из-за давления Запада

Турецкие банки ужесточили операции с Россией из-за санкционного давления Запада, что привело к значительному сокращению двусторонней торговли. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«Действующие уже давно ограничения в сфере финансовых платежей подрывают торговлю между Турцией и Россией», — отметил эксперт в интервью РИА Новости. Турецкий экспорт в Россию упал с 9,4 миллиардов долларов в 2023 году до 7,8 миллиардов долларов в 2024 году. За первые девять месяцев этого года поставки составили лишь 4,2 миллиарда долларов. Для сохранения позиций на рынке Турции необходимо обеспечивать ежемесячный экспорт не менее 1 миллиарда долларов.

Турецкие финансовые учреждения усилили внутренние проверки и сократили операции с Россией из-за рисков вторичных санкций. По данным источников, ЕС планирует усилить контроль над транзакциями в рамках нового пакета ограничений.

