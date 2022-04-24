Число жертв пожара в оборонном НИИ Твери выросло в два раза

24 апреля 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Под завалами спасатели нашли еще несколько человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Число жертв во время пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери возросло с семи до 17 человек — более чем вдвое. Такая информация поступила от источника в экстренных службах. «В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», — передает информацию собеседника ТАСС. Отмечается также, что на месте пожара пока идут работы по разбору завалов. Общая площадь возгорания — 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. Из-за данного инцидента возбуждено уголовное дело Пожар начался в одном из кабинетов НИИ 21 апреля. Спасатели бросили все силы, чтобы сохранить жизни людей, однако огонь в это время перекинулся на деревянные перекрытия с пустотами. Из-за происшествия было госпитализировано 13 человек, позже сообщалось о 30 пострадавших. Семь человек погибли. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Число жертв во время пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери возросло с семи до 17 человек — более чем вдвое. Такая информация поступила от источника в экстренных службах. «В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», — передает информацию собеседника ТАСС. Отмечается также, что на месте пожара пока идут работы по разбору завалов. Общая площадь возгорания — 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. Из-за данного инцидента возбуждено уголовное дело Пожар начался в одном из кабинетов НИИ 21 апреля. Спасатели бросили все силы, чтобы сохранить жизни людей, однако огонь в это время перекинулся на деревянные перекрытия с пустотами. Из-за происшествия было госпитализировано 13 человек, позже сообщалось о 30 пострадавших. Семь человек погибли.