В ХМАО ждут потепления до +20 градусов и сильный ветер

В юго-западных районах ХМАО ожидаются сильные ветры во вторник и среду — до 15-18 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики в ХМАО предсказывают потепление до +20 градусов в среду, 27 апреля. В понедельник и вторник ожидается до +13 градусов. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра ХМАО.

«25 апреля днем в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь) ожидается от +3 до +8 градусов, местами до +13 градусов. 26 апреля переменная облачность. Местами небольшие осадки. Температура ночью +1,-4 градусов, при прояснениях до -9 градусов, днем +3,+8 градусов, местами до +13 градусов. 27 апреля облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью по восточной половине с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7 градусов, местами до -3 градусов, днем +9,+14 градусов, местами до +20 градусов», — говорится в сообщении.

Также, по прогнозу синоптиков, в юго-западных районах ХМАО во вторник и среду ожидаются сильные порывы ветра — до 15-18 метров в секунду. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник в Ханты-Мансийске температура поднимется от 0 до + 12 градусов днем. Окружную столицу ждет солнечная погода с порывами ветра до 2,5 метра в секунду. Во вторник будет пасмурно, уже от -1 до +10, к вечеру начнутся дожди, которые продлятся до вечера четверга. Столбики термометров в среду поднимутся до +5 градусов утром и до +12 вечером, ожидается южный ветер с порывами до 5,2 метра в секунду.

В Сургуте 25 апреля будет пасмурно, от +1 до +9 градусов, утром и днем ожидается южный ветер с порывами до 4,1 метра в секунду. К вечеру он сменится восточным и северо-восточным с порывами до 1,6 метров в секунду. 26 апреля с утра будет пасмурно, днем — облачно с прояснениями, а вечером — солнечно, температура воздуха от 0 до +8 градусов, ветер порывами до 3,7 метров в секунду. В среду пройдут дожди, столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

В Нижневартовске в понедельник пасмурно, от 0 до +6 градусов с порывами ветра до 4,9 метров в секунду. Во вторник с утра пасмурно, днем — облачно с прояснениями, вечером — ясно, порывы ветра до 2,5 метров в секунду. В среду дожди, столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждают о снеге и сильном ветре в ХМАО. В отдельных районах прогнозировалось усиление порывов ветра до 14 метров в секунду.

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