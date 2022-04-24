В Москве задержан вандал, повредивший «бабушку с флагом»

Полицейские установили личность злоумышленника мене чем за сутки (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в поломке инсталляции «Бабушка с флагом» в районе Куркино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инсталляция, изображавшая пенсионерку, которая вышла с флагом СССР к военнослужащим ВСУ, была установлена у входа в клинику в столичном районе Куркино. Накануне неизвестный отломил у нее верхнюю часть. Заявление о вандализме поступило в полицию.

«Полицейские установили личность правонарушителя. Это 24-летний житель Москвы. С ним в момент правонарушения находился ряд граждан. Они были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства», — пишет «МВД-медиа» со ссылкой на Ирину Волк.

В отношении задержанного составлен протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Также ему придется отвечать по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Инсталляция, установленная в поддержку ВС РФ, изображает пожилую женщину с советским флагом. Прототипом стала украинская пенсионерка из Киевской области, которая вместе с мужем вышла на улицу и развернула Знамя Победы, приняв украинских военнослужащих за российских солдат. Один из националистов дал бабушке консервы, но отнял у нее Знамя Победы и растоптал. Старушка вернула еду и попросила отдать ей флаг. Поступком пенсионерки восхитились в ООН. Зарубежные пользователи соцсетей назвали старушку «очень храбрым человеком».

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