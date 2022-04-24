Жителей ХМАО обучат востребованным профессиям

25 апреля 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Югорчанам предложат более 500 образовательных программ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 2000 жителей ХМАО получат дополнительное профессиональное образование в 2022 году. Югорчан обучат востребованным профессиям, сообщили в департаменте труда и занятости населения округа. «Обучение осуществляется более чем по 500 образовательным программам, в том числе с применением дистанционных технологий. Среди жителей, которые получат дополнительное образование: граждане старше 50 лет, женщины в декрете, безработные и представители других социальных категорий», — сообщает центр «Открытый регион-Югра» со ссылкой на дептруда ХМАО. В службу занятости населения поступило уже более 450 заявок. Обучение будет проходить в сотрудничестве с Томским госуниверситетом (НИ ТГУ), Российской академией Народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia). Ранее URA.RU писало, что самыми востребованными вакансиями на рынке труда в ХМАО являются инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. Уровень регистрируемой безработицы в округе находится на уровне 0,45%. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Более 2000 жителей ХМАО получат дополнительное профессиональное образование в 2022 году. Югорчан обучат востребованным профессиям, сообщили в департаменте труда и занятости населения округа. «Обучение осуществляется более чем по 500 образовательным программам, в том числе с применением дистанционных технологий. Среди жителей, которые получат дополнительное образование: граждане старше 50 лет, женщины в декрете, безработные и представители других социальных категорий», — сообщает центр «Открытый регион-Югра» со ссылкой на дептруда ХМАО. В службу занятости населения поступило уже более 450 заявок. Обучение будет проходить в сотрудничестве с Томским госуниверситетом (НИ ТГУ), Российской академией Народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia). Ранее URA.RU писало, что самыми востребованными вакансиями на рынке труда в ХМАО являются инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. Уровень регистрируемой безработицы в округе находится на уровне 0,45%.