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Жителей ХМАО обучат востребованным профессиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр занятости населения. Поиск работы. Челябинск, безработица, центр занятости населения, поиск работы
Югорчанам предложат более 500 образовательных программ Фото:

Более 2000 жителей ХМАО получат дополнительное профессиональное образование в 2022 году. Югорчан обучат востребованным профессиям, сообщили в департаменте труда и занятости населения округа.

«Обучение осуществляется более чем по 500 образовательным программам, в том числе с применением дистанционных технологий. Среди жителей, которые получат дополнительное образование: граждане старше 50 лет, женщины в декрете, безработные и представители других социальных категорий», — сообщает центр «Открытый регион-Югра» со ссылкой на дептруда ХМАО.

В службу занятости населения поступило уже более 450 заявок. Обучение будет проходить в сотрудничестве с Томским госуниверситетом (НИ ТГУ), Российской академией Народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia).

Ранее URA.RU писало, что самыми востребованными вакансиями на рынке труда в ХМАО являются инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. Уровень регистрируемой безработицы в округе находится на уровне 0,45%.

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Более 2000 жителей ХМАО получат дополнительное профессиональное образование в 2022 году. Югорчан обучат востребованным профессиям, сообщили в департаменте труда и занятости населения округа. «Обучение осуществляется более чем по 500 образовательным программам, в том числе с применением дистанционных технологий. Среди жителей, которые получат дополнительное образование: граждане старше 50 лет, женщины в декрете, безработные и представители других социальных категорий», — сообщает центр «Открытый регион-Югра» со ссылкой на дептруда ХМАО. В службу занятости населения поступило уже более 450 заявок. Обучение будет проходить в сотрудничестве с Томским госуниверситетом (НИ ТГУ), Российской академией Народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia). Ранее URA.RU писало, что самыми востребованными вакансиями на рынке труда в ХМАО являются инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. Уровень регистрируемой безработицы в округе находится на уровне 0,45%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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