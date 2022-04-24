В Курганском районе умерла ветеран, прорвавшая блокаду Ленинграда

Умерла ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Петровна Шишкина фото: администрация Варгашинского района

В Курганской области умерла ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Петровна Шишкина, которая участвовала в прорыве блокады Ленинграда. Об этом сообщает администрация Варгашинского района.

«21 апреля перестало биться сердце Екатерины Петровны Шишкиной, участника Великой Отечественной войны. В октябре 1942 года, в возрасте 18 лет, добровольно ушла на фронт. Вошла в состав роты связи, выучилась на телеграфистку. Совместно с однополчанами, в составе 376-й стрелковой дивизии Екатерина Петровна освобождала Ленинград. Глава Варгашинского района Валерий Яковлев выразил слова соболезнования и сочувствия родным и близким Екатерины Петровны», — говорится в сообщении администрации района.

Уроженка деревни Максимково Варгашинского района Указом в декабре 1942 года была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Среди многочисленных наград фронтовички есть Орден Отечественной войны. После войны Екатерина Петровна вернулась в район, вышла замуж за фронтовика Андрея Шишкина. Супруги воспитали шестерых детей. Жители района, знакомые с Екатериной Петровной, отмечают, что она всегда находила нужные слова поддержки, учила добру, вере и силе духа.

Ранее URA.RU писало, что умер ветеран ВОВ из Курганской области, воевавший на Украине. 97-летний ветеран из Целинного муниципального округа (Курганская область) Иван Кабановский в последние годы проживал в Челябинске. В годы Великой Отечественной войны он воевал на трех Украинских фронтах.

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