Умер ветеран ВОВ из Курганской области, воевавший на Украине

18 апреля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Ветеран умер на 98-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске умер житель Целинного муниципального округа (Курганская область) Иван Кабановский, который в Великую Отечественную войну воевал на трех Украинских фронтах. Об этом сообщили представители местной администрации. «14 апреля 2022 года на 98 году [жизни] ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Кабановский Иван Моисеевич. <…> В августе 1941 года призван в ряды Красной Армии. Воевал на I, II, III Украинских фронтах. Прошел славный боевой путь в составе 182 гвардейского стрелкового полка», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Кабановский родился 10 октября 1924 года в деревне Белояровка Кустанайской области, а с 1935 года проживал в Целинном районе. В последние годы он из-за болезни переехал к дочери в Челябинск. За боевые заслуги его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и медалью Жукова. После войны он работал в районном финансовом отделе, председателем Дулинского сельсовета, парторгом колхоза «Урал» и председателем рабочего комитета Целинного совхоза. В 2018 году журналисты Russia Today сообщали, что Кабановский жил в хрущевке, которая не была приспособлена для инвалида-колясочника. По данным СМИ, ему удавалось выбираться на улицу раз в месяц. Представители местных властей отмечали, что жилищные условия ветерана смогут улучшить не раньше, чем через три года. Иван Кабановский жил в Целинном районе с 1935 года Фото: группа администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Челябинске умер житель Целинного муниципального округа (Курганская область) Иван Кабановский, который в Великую Отечественную войну воевал на трех Украинских фронтах. Об этом сообщили представители местной администрации. «14 апреля 2022 года на 98 году [жизни] ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Кабановский Иван Моисеевич. <…> В августе 1941 года призван в ряды Красной Армии. Воевал на I, II, III Украинских фронтах. Прошел славный боевой путь в составе 182 гвардейского стрелкового полка», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Кабановский родился 10 октября 1924 года в деревне Белояровка Кустанайской области, а с 1935 года проживал в Целинном районе. В последние годы он из-за болезни переехал к дочери в Челябинск. За боевые заслуги его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и медалью Жукова. После войны он работал в районном финансовом отделе, председателем Дулинского сельсовета, парторгом колхоза «Урал» и председателем рабочего комитета Целинного совхоза. В 2018 году журналисты Russia Today сообщали, что Кабановский жил в хрущевке, которая не была приспособлена для инвалида-колясочника. По данным СМИ, ему удавалось выбираться на улицу раз в месяц. Представители местных властей отмечали, что жилищные условия ветерана смогут улучшить не раньше, чем через три года.