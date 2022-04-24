Путин наградил челябинских политиков

25 апреля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин своим указом отметил достижения челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почетную грамоту и благодарности президента России получили несколько представителей политического истеблишмента Челябинской области. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Почетную грамоту президента РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» получил президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф. Помимо предпринимательской деятельности Видгоф известен как меценат и политик. Ранее он занимал должности вице-спикера гордумы Челябинска и вице-президента хоккейного клуба «Трактор». С этой же формулировкой получила благодарность президента министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяне Кучиц. Также глава государства обьявил благодарность первому заместителю директора «Регионального центра оценки качества и информатизации образования» Юлии Барановой. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Почетную грамоту и благодарности президента России получили несколько представителей политического истеблишмента Челябинской области. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Почетную грамоту президента РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» получил президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф. Помимо предпринимательской деятельности Видгоф известен как меценат и политик. Ранее он занимал должности вице-спикера гордумы Челябинска и вице-президента хоккейного клуба «Трактор». С этой же формулировкой получила благодарность президента министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяне Кучиц. Также глава государства обьявил благодарность первому заместителю директора «Регионального центра оценки качества и информатизации образования» Юлии Барановой.