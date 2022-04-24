24 апреля 2022
23 апреля 2022
22 апреля 2022

Путин наградил челябинских политиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Владимир Путин своим указом отметил достижения челябинцев Фото:

Почетную грамоту и благодарности президента России получили несколько представителей политического истеблишмента Челябинской области. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетную грамоту президента РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» получил президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф. Помимо предпринимательской деятельности Видгоф известен как меценат и политик. Ранее он занимал должности вице-спикера гордумы Челябинска и вице-президента хоккейного клуба «Трактор».

С этой же формулировкой получила благодарность президента министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяне Кучиц. Также глава государства обьявил благодарность первому заместителю директора «Регионального центра оценки качества и информатизации образования» Юлии Барановой.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Почетную грамоту и благодарности президента России получили несколько представителей политического истеблишмента Челябинской области. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Почетную грамоту президента РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» получил президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф. Помимо предпринимательской деятельности Видгоф известен как меценат и политик. Ранее он занимал должности вице-спикера гордумы Челябинска и вице-президента хоккейного клуба «Трактор». С этой же формулировкой получила благодарность президента министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяне Кучиц. Также глава государства обьявил благодарность первому заместителю директора «Регионального центра оценки качества и информатизации образования» Юлии Барановой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...