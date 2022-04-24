Путин наградил челябинских политиков

Почетную грамоту и благодарности президента России получили несколько представителей политического истеблишмента Челябинской области. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Почетную грамоту президента РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» получил президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф. Помимо предпринимательской деятельности Видгоф известен как меценат и политик. Ранее он занимал должности вице-спикера гордумы Челябинска и вице-президента хоккейного клуба «Трактор».
Почетную грамоту и благодарности президента России получили несколько представителей политического истеблишмента Челябинской области. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Почетную грамоту президента РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» получил президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф. Помимо предпринимательской деятельности Видгоф известен как меценат и политик. Ранее он занимал должности вице-спикера гордумы Челябинска и вице-президента хоккейного клуба «Трактор». С этой же формулировкой получила благодарность президента министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяне Кучиц. Также глава государства обьявил благодарность первому заместителю директора «Регионального центра оценки качества и информатизации образования» Юлии Барановой.