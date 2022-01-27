В челябинском клубе олигархов произошли кадровые перестановки

В Союзе промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) 28 января на внеочередной конференции приняты новые кадровые решения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СПП.
«Первым вице-президентом общественной организации СПП избран председатель совета директоров ГК „Южуралзолото“ Константин Струков, ранее занимавший должность вице-президента. Также в состав правления введены гендиректор ММК Павел Шиляев и гендиректор УК „Кемма“ Иван Горнов», — сообщили URA.RU в пресс-службе СПП.
Шиляев и президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф получили должности вице-президентов. Исполнительным директором стал уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Александр Гончаров. Он сменил на этой должности депутата заксобрания Павла Киселева, который перешел в ЗСО на штатную должность вице-спикера.
Конференция проходила в очно-заочном формате. Заседание провел президент СПП, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
В Союзе промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) 28 января на внеочередной конференции приняты новые кадровые решения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СПП. «Первым вице-президентом общественной организации СПП избран председатель совета директоров ГК „Южуралзолото“ Константин Струков, ранее занимавший должность вице-президента. Также в состав правления введены гендиректор ММК Павел Шиляев и гендиректор УК „Кемма“ Иван Горнов», — сообщили URA.RU в пресс-службе СПП. Шиляев и президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф получили должности вице-президентов. Исполнительным директором стал уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Александр Гончаров. Он сменил на этой должности депутата заксобрания Павла Киселева, который перешел в ЗСО на штатную должность вице-спикера. Конференция проходила в очно-заочном формате. Заседание провел президент СПП, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.