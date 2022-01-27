27 января 2022

В челябинском клубе олигархов произошли кадровые перестановки

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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, струков константин, олигархи
Константин Струков стал первым вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей области Фото:

В Союзе промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) 28 января на внеочередной конференции приняты новые кадровые решения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СПП.

«Первым вице-президентом общественной организации СПП избран председатель совета директоров ГК „Южуралзолото“ Константин Струков, ранее занимавший должность вице-президента. Также в состав правления введены гендиректор ММК Павел Шиляев и гендиректор УК „Кемма“ Иван Горнов», — сообщили URA.RU в пресс-службе СПП.

Шиляев и президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф получили должности вице-президентов. Исполнительным директором стал уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Александр Гончаров. Он сменил на этой должности депутата заксобрания Павла Киселева, который перешел в ЗСО на штатную должность вице-спикера.

Конференция проходила в очно-заочном формате. Заседание провел президент СПП, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

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В Союзе промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) 28 января на внеочередной конференции приняты новые кадровые решения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СПП. «Первым вице-президентом общественной организации СПП избран председатель совета директоров ГК „Южуралзолото“ Константин Струков, ранее занимавший должность вице-президента. Также в состав правления введены гендиректор ММК Павел Шиляев и гендиректор УК „Кемма“ Иван Горнов», — сообщили URA.RU в пресс-службе СПП. Шиляев и президент АО «Торговый дом „Бовид“» Борис Видгоф получили должности вице-президентов. Исполнительным директором стал уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Александр Гончаров. Он сменил на этой должности депутата заксобрания Павла Киселева, который перешел в ЗСО на штатную должность вице-спикера. Конференция проходила в очно-заочном формате. Заседание провел президент СПП, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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