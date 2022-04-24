Мэрию Кургана похвалили за отмену стройки возле набережной

Представителей мэрии Кургана поддержали за то, что они не выдали разрешение на использование участка для строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Климова, №17а. Пост со словами поддержки опубликовала общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева.
«Этот мой пост — тот случай, когда я заступлюсь за мэрию Кургана. Хорошо, что в данном случае здравый смысл восторжествовал и мэрия отказала сразу строить многоэтажку, не рассматривая ситуацию, и надеюсь, решила с этим разобраться», — написала Ковалева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Ковалеву приятно удивило, что в Кургане пытаются установить правила для нового строительства в специальных зонах. Она отметила, что предприниматели конечно могут строить дома, но только тогда, когда они докажут всем, что объект безопасен и благоприятно повлияет на город.
Ранее стало известно, что в Кургане возле набережной планировали построить высотное здание. Из-за возражений участников общественных обсуждений власти отказались предоставлять необходимое разрешение на строительство.
Представителей мэрии Кургана поддержали за то, что они не выдали разрешение на использование участка для строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Климова, №17а. Пост со словами поддержки опубликовала общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева. «Этот мой пост — тот случай, когда я заступлюсь за мэрию Кургана. Хорошо, что в данном случае здравый смысл восторжествовал и мэрия отказала сразу строить многоэтажку, не рассматривая ситуацию, и надеюсь, решила с этим разобраться», — написала Ковалева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Ковалеву приятно удивило, что в Кургане пытаются установить правила для нового строительства в специальных зонах. Она отметила, что предприниматели конечно могут строить дома, но только тогда, когда они докажут всем, что объект безопасен и благоприятно повлияет на город. Ранее стало известно, что в Кургане возле набережной планировали построить высотное здание. Из-за возражений участников общественных обсуждений власти отказались предоставлять необходимое разрешение на строительство.