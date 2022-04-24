24 апреля 2022
23 апреля 2022

Мэрию Кургана похвалили за отмену стройки возле набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, строительный кран, ипотека, стройка
Здание хотели построить возле набережной (архивное фото) Фото:

Представителей мэрии Кургана поддержали за то, что они не выдали разрешение на использование участка для строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Климова, №17а. Пост со словами поддержки опубликовала общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева.

«Этот мой пост — тот случай, когда я заступлюсь за мэрию Кургана. Хорошо, что в данном случае здравый смысл восторжествовал и мэрия отказала сразу строить многоэтажку, не рассматривая ситуацию, и надеюсь, решила с этим разобраться», — написала Ковалева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Ковалеву приятно удивило, что в Кургане пытаются установить правила для нового строительства в специальных зонах. Она отметила, что предприниматели конечно могут строить дома, но только тогда, когда они докажут всем, что объект безопасен и благоприятно повлияет на город.

Ранее стало известно, что в Кургане возле набережной планировали построить высотное здание. Из-за возражений участников общественных обсуждений власти отказались предоставлять необходимое разрешение на строительство.

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Представителей мэрии Кургана поддержали за то, что они не выдали разрешение на использование участка для строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Климова, №17а. Пост со словами поддержки опубликовала общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева. «Этот мой пост — тот случай, когда я заступлюсь за мэрию Кургана. Хорошо, что в данном случае здравый смысл восторжествовал и мэрия отказала сразу строить многоэтажку, не рассматривая ситуацию, и надеюсь, решила с этим разобраться», — написала Ковалева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Ковалеву приятно удивило, что в Кургане пытаются установить правила для нового строительства в специальных зонах. Она отметила, что предприниматели конечно могут строить дома, но только тогда, когда они докажут всем, что объект безопасен и благоприятно повлияет на город. Ранее стало известно, что в Кургане возле набережной планировали построить высотное здание. Из-за возражений участников общественных обсуждений власти отказались предоставлять необходимое разрешение на строительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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