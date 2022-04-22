Мэрия Кургана запретила строить многоэтажку рядом с набережной

В Кургане не разрешили строить высотку у набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская администрация не выдала разрешение на использование участка и строительство многоэтажного жилого дома по адресу: г. Курган, ул. Климова, №17а. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

«Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства на земельном участке площадью 2982 кв.м <…> в связи с поступившими возражениями участников общественных обсуждений», — говорится в документе. Планировалось, что в случае одобрения на слушаниях, между среднеэтажными домами могло появиться еще одно высотное здание в районе улицы Климова вблизи обновленной набережной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане активно прошли торги за участок для строительства в спальном районе. Также в Курганской области местные застройщики не хотят заниматься малоэтажным строительством, из-за чего жители региона не могут воспользоваться льготой на ипотеку. Кроме этого, тюменские строители рассказали о подготовке проекта жилого района на курганском озере Черное возле Заозерного жилого массива.