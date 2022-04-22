22 апреля 2022

Мэрия Кургана запретила строить многоэтажку рядом с набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Замороженная стройка СК
В Кургане не разрешили строить высотку у набережной Фото:

Курганская администрация не выдала разрешение на использование участка и строительство многоэтажного жилого дома по адресу: г. Курган, ул. Климова, №17а. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

«Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства на земельном участке площадью 2982 кв.м <…> в связи с поступившими возражениями участников общественных обсуждений», — говорится в документе. Планировалось, что в случае одобрения на слушаниях, между среднеэтажными домами могло появиться еще одно высотное здание в районе улицы Климова вблизи обновленной набережной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане активно прошли торги за участок для строительства в спальном районе. Также в Курганской области местные застройщики не хотят заниматься малоэтажным строительством, из-за чего жители региона не могут воспользоваться льготой на ипотеку. Кроме этого, тюменские строители рассказали о подготовке проекта жилого района на курганском озере Черное возле Заозерного жилого массива.

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Курганская администрация не выдала разрешение на использование участка и строительство многоэтажного жилого дома по адресу: г. Курган, ул. Климова, №17а. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации. «Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства на земельном участке площадью 2982 кв.м <…> в связи с поступившими возражениями участников общественных обсуждений», — говорится в документе. Планировалось, что в случае одобрения на слушаниях, между среднеэтажными домами могло появиться еще одно высотное здание в районе улицы Климова вблизи обновленной набережной. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане активно прошли торги за участок для строительства в спальном районе. Также в Курганской области местные застройщики не хотят заниматься малоэтажным строительством, из-за чего жители региона не могут воспользоваться льготой на ипотеку. Кроме этого, тюменские строители рассказали о подготовке проекта жилого района на курганском озере Черное возле Заозерного жилого массива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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