24 апреля 2022
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На тобольском проекте «Сибура» погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, сибур, завод, стройка, запсибнефтехим
Мужчина скончался, выполняя ремонтные работы на «Запсибнефтехиме» Фото:

Рабочий погиб при выполнении ремонтных работ на тобольском комплексе «Запсибнефтехим» (проект холдинга «Сибур»). Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на пресс-службу компании.

«При выполнении ремонтных работ на установке пиролиз „Запсибнефтехима“ произошел несчастный случай, в результате которого пострадали два сотрудника компании „ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ“, выполнявших работы на объекте. Один из пострадавших погиб, один госпитализирован», — рассказали в инфоцентре.

По данным властей, сейчас надзорные органы выясняют причины трагедии. В настоящее время «Запсибнефтехим» работает в штатном режиме.

Это не первый трагический случай на площадке «Запсибнефтехима». В 2019 году агентство писало о смерти на предприятии 59-летнего рабочего.

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Рабочий погиб при выполнении ремонтных работ на тобольском комплексе «Запсибнефтехим» (проект холдинга «Сибур»). Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на пресс-службу компании. «При выполнении ремонтных работ на установке пиролиз „Запсибнефтехима“ произошел несчастный случай, в результате которого пострадали два сотрудника компании „ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ“, выполнявших работы на объекте. Один из пострадавших погиб, один госпитализирован», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, сейчас надзорные органы выясняют причины трагедии. В настоящее время «Запсибнефтехим» работает в штатном режиме. Это не первый трагический случай на площадке «Запсибнефтехима». В 2019 году агентство писало о смерти на предприятии 59-летнего рабочего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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