Свердловчане остались без жизненно необходимой вакцины

В сезон-2022 закуплено 96 570 доз вакцины против клещевого энцефалита для взрослых свердловчан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Свердловской области жалуются, что не могут получить вакцину иммуноглобулина. Средства против клещевого энцефалита нет в наличии в аптеках и в поликлиниках. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Я обзвонила все аптеки Екатеринбурга. Иммуноглобулина от клещевого энцефалита нет нигде. Не думала, что вакцина против клеща будет в дефиците», — пожаловалась горожанка Эльмира.

По словам другой женщины, проблема с вакциной возникла несколько дней назад. «Моя мама вводила вакцину где-то две недели назад. Проблем никаких не было. Я решила тоже поставить. И вот столкнулась с проблемой. Сначала пошла в аптеку у дома, а там нет вакцины. Потом решила по другим аптекам прогуляться. Тоже самое. Неприятная ситуация, так как в случае укуса прививку нужно ставить сразу», — посетовала жительница Первоуральска Екатерина.

Такую же проблему заметили родители маленьких свердловчан. «Пошла покупать ребенку вакцину от клеща. Пришла в аптеку, а там ее нет. Думаю, ну схожу в другую. И там тоже нет», — поделилась жительница Екатеринбурга Наталья. Женщина добавила, что речь идет о вакцине клещевого энцефалита «Клещ-э-вак детская».

В некоторых аптеках Екатеринбурга корреспонденту URA.RU подтвердили, что иммуноглобулина нет в наличии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там отметили, что вакцина в полном объеме поставлена на областной склад. В настоящее время ее поставляют в медицинские организации. В ведомстве пояснили URA.RU, что вакцину закупают только для тех, кому она положена бесплатно.

«В сезон-2022 закуплено 95 440 доз вакцины против клещевого энцефалита для детского населения Свердловской области и 96 570 доз вакцины против клещевого энцефалита для взрослых. Вакцинироваться бесплатно будут дети в возрасте 15 месяцев (первые две вакцинации), лица старше 60 лет ранее не привитые (первые две вакцинации). Последующие прививки проводятся за счет личных средств граждан», — сказано в сообщении.

Получить комментарии у поставщиков лекарства агентству не удалось. По номерам телефонов производителей вакцины против клещевого энцефалита никто не ответил.

Для профилактики клещевого энцефалита к использованию в России разрешены следующие вакцины:

Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая (производство РФ);

ЭнцеВир (EnceVir) (производство РФ);

ФСМЕ-Иммун Инжект/Джуниор (FSME-Immun Inject/Junior) (производство Австрия).

Ранее URA.RU писало, что первая партия иммуноглобулина — 60 тысяч доз — поступила в медицинские учреждения Свердловской области. Иммуноглобулин нейтрализует воздействие вируса клещевого энцефалита. Это острое инфекционное вирусное заболевание с поражением центральной нервной системы, которое может привести к инвалидности и даже к смерти.

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