ФСБ оборвала поток мигрантов-нелегалов в Свердловскую область

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о незаконной миграции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области пресекли канал прибытия в Россию незаконных мигрантов, которым уже успели воспользоваться 585 нелегалов. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве.

«Сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность по организации незаконного въезда на территорию России 585 граждан из стран Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мигрантов-нелегалов устраивали рабочими на предприятия Свердловской области и соседних регионов.

Благодаря этому удавалось оформить приезжим визы. Впоследствии нелегалы распределялись по разным областям России, из-за чего их было сложно отследить. Так мигранты уходили от уплаты налогов и прохождения обязательных медицинских процедур.

Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что отлов незаконно живущих в РФ продолжается.