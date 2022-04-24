24 апреля 2022

ФСБ оборвала поток мигрантов-нелегалов в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о незаконной миграции Фото:

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области пресекли канал прибытия в Россию незаконных мигрантов, которым уже успели воспользоваться 585 нелегалов. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве.

«Сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность по организации незаконного въезда на территорию России 585 граждан из стран Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мигрантов-нелегалов устраивали рабочими на предприятия Свердловской области и соседних регионов.

Благодаря этому удавалось оформить приезжим визы. Впоследствии нелегалы распределялись по разным областям России, из-за чего их было сложно отследить. Так мигранты уходили от уплаты налогов и прохождения обязательных медицинских процедур.

Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что отлов незаконно живущих в РФ продолжается.

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Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области пресекли канал прибытия в Россию незаконных мигрантов, которым уже успели воспользоваться 585 нелегалов. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «Сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность по организации незаконного въезда на территорию России 585 граждан из стран Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мигрантов-нелегалов устраивали рабочими на предприятия Свердловской области и соседних регионов. Благодаря этому удавалось оформить приезжим визы. Впоследствии нелегалы распределялись по разным областям России, из-за чего их было сложно отследить. Так мигранты уходили от уплаты налогов и прохождения обязательных медицинских процедур. Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что отлов незаконно живущих в РФ продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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