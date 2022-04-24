Курганский завод набирает сотрудников на зарплату 80 000 рублей

Курганский завод «Корвет» предлагает токарю-карусельщику зарплату 80 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском заводе, который выпускает трубопроводную арматуру для нефтяников, ищут сотрудников для работы на токарно-карусельных станках. В объявлении предлагается заработная плата до 80 000 рублей. Об этом сообщает официальный сайт АК «Корвет».

«В механосборочный цех требуется токарь-карусельщик с заработной платой 60 000-80 000 рублей. В период обучения зарплата от 25 000 рублей», — говорится в вакансии. Наладчику станков и манипуляторов с программным управлением с опытом работы предлагают зарплату от 45 000 рублей. Фрезеровщику — от 40 000 до 60 000 рублей. Ведущему инженеру-конструктору в секторе нестандартного оборудования обещают платить 37 700 рублей в месяц. Машинисту крана и ведущему бухгалтеру группы по учету материалов — по 29 000 рублей. Всего на сайте арматурного завода открыто около 50 актуальных вакансий. Больше всего требуется сотрудники в механосборочные цеха — 13 рабочих мест.

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