Численность безработных в регионе снизилась относительно прошлой недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО под риском увольнения находятся более 1300 человек, большая часть из которых работают в строительной отрасли. Об этом URA.RU сообщил замдиректора департамента труда и занятости ХМАО Алексей Мокринский в ходе прямого эфира, посвященного обеспечению устойчивого развития экономики.

«Численность работников, предполагаемых к увольнению в связи с ликвидацией организации, либо в связи с сокращением штата составляет 1389 человек. Численность безработных граждан немногим меньше, чем на прошлой неделе и составляет 4302 человека против 4315 человек на прошлой неделе», — заявил Мокринский.

Мокринский добавил, что властями уже разработан план мероприятий в условиях массового высвобождения работников. Так, людям окажут консультационную помощь, чтобы увольнения прошли на законных основаниях, а уволенных привлекут на временные работы, а желающих переобучат. Губернатор ХМАО Наталья Комарова также сообщила, что региональный бюджет возьмет на себя дополнительные финансовые обязательства, чтобы обеспечить развитие экономики. На комплекс мероприятий из бюджета ХМАО потратят 6,19 миллиарда рублей.

Общий уровень безработицы в ХМАО, по словам замдиректора департамента, находится на уровне начала года и прошлой недели и составляет 0,47% от численности рабочей силы. Также, по данным властей, в ХМАО увеличивается количество вакансий. «Количество вакансий в округе составляет 17381 вакантное рабочее место, что больше на 272 единицы относительно прошлой недели», — добавил Мокринский.

Ранее URA.RU сообщало, жителей ХМАО обучат востребованным профессиям. Обучение осуществляется более чем по 500 образовательным программам, в том числе с применением дистанционных технологий.

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