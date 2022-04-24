Аналитики рассказали о подработке в Перми за 65 тысяч

25 апреля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Сборщикам заказов готовы платить до 65 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самая выгодная для жителей Пермского края подработка — сборщик заказов. Таким специалистам готовы платить до 65 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». «Самая выгодная подработка в Перми по уровню зарплаты доступна сборщику заказов — такой сотрудник может получать до 65 000 рублей», — сообщается в исследовании. Среди обязанностей: сборка заказов в соответствии со списком, проверка срока годности, а также периодические консультации клиентов по телефону. Опыт работы не требуется. Среди самых высокооплачиваемых вакансий со сменным графиком назвали водителя цементовоза. Соискателю предлагают зарплату до 110 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуют опыт работы водителем грузовиков от трех лет и права категории C/E. Со свободным графиком самой выгодной вакансией называют должность управляющего персоналом в компании по обслуживанию многоквартирных домов. Работодатель предлагает зарплату от 45 тысяч рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Самая выгодная для жителей Пермского края подработка — сборщик заказов. Таким специалистам готовы платить до 65 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». «Самая выгодная подработка в Перми по уровню зарплаты доступна сборщику заказов — такой сотрудник может получать до 65 000 рублей», — сообщается в исследовании. Среди обязанностей: сборка заказов в соответствии со списком, проверка срока годности, а также периодические консультации клиентов по телефону. Опыт работы не требуется. Среди самых высокооплачиваемых вакансий со сменным графиком назвали водителя цементовоза. Соискателю предлагают зарплату до 110 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуют опыт работы водителем грузовиков от трех лет и права категории C/E. Со свободным графиком самой выгодной вакансией называют должность управляющего персоналом в компании по обслуживанию многоквартирных домов. Работодатель предлагает зарплату от 45 тысяч рублей.