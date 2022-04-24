24 апреля 2022
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22 апреля 2022

Крупный застройщик из ХМАО объявил о массовом сокращении рабочих

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Рабочих мест в компании «Сибпромстрой» лишатся более 500 человек Фото:

Компания «Сибпромстрой», которая строит жилые комплексы в Сургуте, заявила об увольнении более 500 человек в связи с сокращением объемов реализации квартир. Об этом URA.RU сообщил замдиректора департамента труда и занятости ХМАО Алексей Мокринский в ходе прямого эфира, посвященного обеспечению устойчивого развития экономики.

«Компанией „Сибпромстрой“ заявлено о массовом высвобождении работников — 589 человек. Это связано с сокращением объемов реализации готовой продукции», — сообщил Мокринский.

Мокринский заявил, что сейчас рассматривается возможность устроить увольняемых в другие строительные компании, в чем дептруда и занятости ХМАО планирует оказать помощь. Свою трудовую деятельность в компании «Сибпромстрой» рабочие закончат 19 июля. Мокринский также сообщил, что с уволенными будут проводить консультации сотрудники сургутского центра занятости населения. «Сургутским центром занятости разработан план мероприятий в условиях массового высвобождения работников, в рамках которого запланировано проведение предувольнительных консультаций с целью предоставления им гарантий в соответствии с ТК РФ, а также с целью информирования об оказываемых услугах, включая прохождение профессионального переобучения», — добавил заместитель директора департамента труда.

Ранее URA.RU сообщало, что под риском увольнения в ХМАО оказались более тысячи человек. Власти нашли способ им помочь — уволенных привлекут на временные работы, а желающих переобучат.

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Компания «Сибпромстрой», которая строит жилые комплексы в Сургуте, заявила об увольнении более 500 человек в связи с сокращением объемов реализации квартир. Об этом URA.RU сообщил замдиректора департамента труда и занятости ХМАО Алексей Мокринский в ходе прямого эфира, посвященного обеспечению устойчивого развития экономики. «Компанией „Сибпромстрой“ заявлено о массовом высвобождении работников — 589 человек. Это связано с сокращением объемов реализации готовой продукции», — сообщил Мокринский. Мокринский заявил, что сейчас рассматривается возможность устроить увольняемых в другие строительные компании, в чем дептруда и занятости ХМАО планирует оказать помощь. Свою трудовую деятельность в компании «Сибпромстрой» рабочие закончат 19 июля. Мокринский также сообщил, что с уволенными будут проводить консультации сотрудники сургутского центра занятости населения. «Сургутским центром занятости разработан план мероприятий в условиях массового высвобождения работников, в рамках которого запланировано проведение предувольнительных консультаций с целью предоставления им гарантий в соответствии с ТК РФ, а также с целью информирования об оказываемых услугах, включая прохождение профессионального переобучения», — добавил заместитель директора департамента труда. Ранее URA.RU сообщало, что под риском увольнения в ХМАО оказались более тысячи человек. Власти нашли способ им помочь — уволенных привлекут на временные работы, а желающих переобучат.
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