Фигурант коррупционного скандала в ЯНАО отделался условным сроком

Суд приговорил фигуранта коррупционного скандала к трем годам условного лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Бывшего руководителя надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» суд приговорил к трем годам условного лишения свободы за хищение 35 миллионов рублей. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, экс-руководитель организовал подписание несоответствующих действительности актов приемки выполненных работ по благоустройству площади в Надыме (ЯНАО).

«Собранные отделом особо важных дел следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении экс-руководителя надымского МУ „Управление капитального строительства и капитального ремонта“. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Экс-руководитель МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» Андрей Михайлюк совместно с двумя заместителями главы Надымского района, заставил сотрудников предприятия подписать сфабрикованные бумаги о завершении благоустройства площади для массовых городских мероприятий и бульвара имени Стрижова в соответствии с контрактом на сумму более 35 миллионов рублей, который был заключен с ООО «Экспертгрупп». Преступление было выявлено и пресечено совместно с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области.

Помимо этого добавляется, что выделенные в отдельное производство уголовные дела в отношении заместителей главы МО Надымский район находятся в производстве следователей. А также суд приговорил руководителя ООО «Экспертгрупп» к двум годам лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал заместителя главы администрации Надымского района ЯНАО Виталия Имкина за участие в коррупционном скандале. Его обвиняют по двум эпизодам — «растрата в крупном размере» и «пособничество в растрате».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам