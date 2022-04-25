IPSOS: иностранцы не хотят участвовать в конфликте на Украине

25 апреля 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Иностранные граждане не одобряют поддержку Украины в спецоперации РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подавляющее большинство граждан зарубежных стран не поддерживают военное участие их государств в конфликте с Россией. Соответствующие данные исследования опубликовала международная социологическая служба IPSOS. «Большинство граждан (72%) считают, что их страна должна избегать военного вмешательства», — сообщили на сайте организации. Из результатов опроса следует, что против военного вмешательства своих стран выступают большинство граждан Саудовской Аравии (82%), Венгрии (90%), Малайзии (81%) и Индии. Такой же позиции придерживается половина опрошенных в Мексике, Израиле и Аргентине, добавили аналитики. Опрос проводился в 27 странах среди 19 тысяч граждан в возрасте до 75 лет в период с 25 марта по 3 апреля, уточнили на сайте. Помимо этого, 61% респондентов считают, что экономический кризис не позволяет их странам оказывать даже финансовую помощь Украине, отметили авторы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями операции является помощь республикам Донбасса, а также демилитаризация страны. Давая оценку ранее принятым решениям по поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан РФ, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту России. ФОМ также сообщает, что 79% респондентов положительно оценивают работу президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Подавляющее большинство граждан зарубежных стран не поддерживают военное участие их государств в конфликте с Россией. Соответствующие данные исследования опубликовала международная социологическая служба IPSOS. «Большинство граждан (72%) считают, что их страна должна избегать военного вмешательства», — сообщили на сайте организации. Из результатов опроса следует, что против военного вмешательства своих стран выступают большинство граждан Саудовской Аравии (82%), Венгрии (90%), Малайзии (81%) и Индии. Такой же позиции придерживается половина опрошенных в Мексике, Израиле и Аргентине, добавили аналитики. Опрос проводился в 27 странах среди 19 тысяч граждан в возрасте до 75 лет в период с 25 марта по 3 апреля, уточнили на сайте. Помимо этого, 61% респондентов считают, что экономический кризис не позволяет их странам оказывать даже финансовую помощь Украине, отметили авторы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями операции является помощь республикам Донбасса, а также демилитаризация страны. Давая оценку ранее принятым решениям по поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан РФ, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту России. ФОМ также сообщает, что 79% респондентов положительно оценивают работу президента.