24 апреля 2022
23 апреля 2022

Под Тюменью из-за ДТП частично перекрыли федеральную трассу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
Инцидент произошел на 59-м км трассы Тюмень — Омск Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Омск перекрыли одну полосу движения из-за аварии. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел на 59-м километре автодороги.

«Из-за ДТП частично ограничено движение на 59-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Datsun и большегруз MAN с полуприцепом», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным Госавтоиспекции, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. «Травмированы водитель и три пассажира легкового автомобиля, они доставлены в больницу. По предварительным данным, два человека получили тяжелые травмы», — уточнили в ГИБДД.

Сообщается, что движение по одной полосе автодороги закрыто. По другой полосе организовано реверсивное движение.

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

На федеральной трассе Тюмень — Омск перекрыли одну полосу движения из-за аварии. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел на 59-м километре автодороги. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 59-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Datsun и большегруз MAN с полуприцепом», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным Госавтоиспекции, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. «Травмированы водитель и три пассажира легкового автомобиля, они доставлены в больницу. По предварительным данным, два человека получили тяжелые травмы», — уточнили в ГИБДД. Сообщается, что движение по одной полосе автодороги закрыто. По другой полосе организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...