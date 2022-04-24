На федеральной трассе Тюмень — Омск перекрыли одну полосу движения из-за аварии. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел на 59-м километре автодороги.
«Из-за ДТП частично ограничено движение на 59-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Datsun и большегруз MAN с полуприцепом», — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным Госавтоиспекции, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. «Травмированы водитель и три пассажира легкового автомобиля, они доставлены в больницу. По предварительным данным, два человека получили тяжелые травмы», — уточнили в ГИБДД.
Сообщается, что движение по одной полосе автодороги закрыто. По другой полосе организовано реверсивное движение.
На федеральной трассе Тюмень — Омск перекрыли одну полосу движения из-за аварии. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инцидент произошел на 59-м километре автодороги. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 59-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Datsun и большегруз MAN с полуприцепом», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным Госавтоиспекции, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. «Травмированы водитель и три пассажира легкового автомобиля, они доставлены в больницу. По предварительным данным, два человека получили тяжелые травмы», — уточнили в ГИБДД. Сообщается, что движение по одной полосе автодороги закрыто. По другой полосе организовано реверсивное движение.