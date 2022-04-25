У дворника челябинского военкомата нашли контрафакт на 800 тысяч

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, уборка, подметание, дворник, подметает
Табак без акцизов мужчина хранил для продажи Фото:

Дворник военного комиссариата Октябрьского района (Челябинская область) оказался подпольным продавцом немаркированного табака. У него при обыске изъяли более шести тысяч пачек сигарет, рассказал источник URA.RU в следственных органах.

«49-летний мужчина, много лет работавший дворником, как выяснилось, занимался реализацией табачных изделий без маркировки — судя по всему, сигаретами из Казахстана. У него изъята продукция на сумму более 800 тыс. рублей», — рассказал источник.

Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Хранение или продажа немаркированной табачной продукции в крупном размере»). Мужчина ранее судим за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Официально информацию в правоохранительных органах не комментируют.

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Дворник военного комиссариата Октябрьского района (Челябинская область) оказался подпольным продавцом немаркированного табака. У него при обыске изъяли более шести тысяч пачек сигарет, рассказал источник URA.RU в следственных органах. «49-летний мужчина, много лет работавший дворником, как выяснилось, занимался реализацией табачных изделий без маркировки — судя по всему, сигаретами из Казахстана. У него изъята продукция на сумму более 800 тыс. рублей», — рассказал источник. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Хранение или продажа немаркированной табачной продукции в крупном размере»). Мужчина ранее судим за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Официально информацию в правоохранительных органах не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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