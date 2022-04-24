Глава района ЯНАО признал критическое состояние дорог

25 апреля 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

На ремонт дорог в 2022 году в Пуровском районе выделили больше денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Пуровского района Антон Колодин считает, что состояние некоторых дорог в подконтрольном ему муниципальном образовании критическое. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Читаю все ваши сообщения и комментарии в социальных сетях по поводу дорог. Согласен, в некоторых местах ситуация критическая. И наш главный приоритет — безопасность», — говорится в сообщении Колодина. По словам чиновника, он дал указание заделать все большие ямы в Тарко-Сале до конца недели. Также он отметил, что полномасштабные ремонтные работы начнутся с потеплением — подрядчики уже назначены. Ранее жители Пуровского района уже жаловались на качество дорог. Жители в соцсетях обратили внимание на новую трассу, которая меньше чем за год начала проседать. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Глава Пуровского района Антон Колодин считает, что состояние некоторых дорог в подконтрольном ему муниципальном образовании критическое. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Читаю все ваши сообщения и комментарии в социальных сетях по поводу дорог. Согласен, в некоторых местах ситуация критическая. И наш главный приоритет — безопасность», — говорится в сообщении Колодина. По словам чиновника, он дал указание заделать все большие ямы в Тарко-Сале до конца недели. Также он отметил, что полномасштабные ремонтные работы начнутся с потеплением — подрядчики уже назначены. Ранее жители Пуровского района уже жаловались на качество дорог. Жители в соцсетях обратили внимание на новую трассу, которая меньше чем за год начала проседать.