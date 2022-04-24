24 апреля 2022
23 апреля 2022

Глава района ЯНАО признал критическое состояние дорог

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Ямы на дорогах по улице Механическая. Курган, яма, лужа, автомобиль, плохая дорога, выбоина в дороге, плохой асфальт, выбоина, ма, яма в дороге, улица механическая
На ремонт дорог в 2022 году в Пуровском районе выделили больше денег Фото:

Глава Пуровского района Антон Колодин считает, что состояние некоторых дорог в подконтрольном ему муниципальном образовании критическое. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Читаю все ваши сообщения и комментарии в социальных сетях по поводу дорог. Согласен, в некоторых местах ситуация критическая. И наш главный приоритет — безопасность», — говорится в сообщении Колодина.

По словам чиновника, он дал указание заделать все большие ямы в Тарко-Сале до конца недели. Также он отметил, что полномасштабные ремонтные работы начнутся с потеплением — подрядчики уже назначены.

Ранее жители Пуровского района уже жаловались на качество дорог. Жители в соцсетях обратили внимание на новую трассу, которая меньше чем за год начала проседать.

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Глава Пуровского района Антон Колодин считает, что состояние некоторых дорог в подконтрольном ему муниципальном образовании критическое. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Читаю все ваши сообщения и комментарии в социальных сетях по поводу дорог. Согласен, в некоторых местах ситуация критическая. И наш главный приоритет — безопасность», — говорится в сообщении Колодина. По словам чиновника, он дал указание заделать все большие ямы в Тарко-Сале до конца недели. Также он отметил, что полномасштабные ремонтные работы начнутся с потеплением — подрядчики уже назначены. Ранее жители Пуровского района уже жаловались на качество дорог. Жители в соцсетях обратили внимание на новую трассу, которая меньше чем за год начала проседать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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