ПФР после индексации начислял пермячке уменьшенную пенсию

Пенсионерке удалось восстановить справедливость Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В управлении ПФР по Пермскому краю пенсионерке неправильно начисляли пенсию несколько месяцев. После индексации ее размер уменьшился. Об этом рассказали в пресс-службе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», куда за помощью обратилась пенсионерка.

«Жительница села Кыласово (Пермский край), как и все пожилые люди, ждала индексации пенсии с 1 января этого года. Однако когда получила первую выплату, была удивлена: ее размер оказался даже меньше, чем был до повышения», — пояснили в пресс-службе приемной.

По обращению пермячки вопрос был проработан: в пенсионный фонд направили запрос, чтобы выяснить, как так получилось. Оказалось, расчет в ПФР был произведен некорректно, в связи с чем с января по апрель женщина получала на тысячу рублей меньше положенного. Пермячке пообещали в пенсионном фонде, что деньги начислят до 30 апреля. А с 1 мая выплата будет начисляться правильно.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермячке удалось добиться положенных ей путинских выплат на детей. До этого ей несколько раз отказывали в соцзащите.