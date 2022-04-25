В Кургане ликвидировали фирму сбежавшего в Германию оппозиционера

Компанию, гендиректором которой был Алексей Шварц (слева), исключили из ЕГРЮЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Налоговая служба в Кургане ликвидировала и удалила из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Шварц». Гендиректором компании был курганский оппозиционер Алексей Шварц, который в настоящий момент находится за границей. Информация о ликвидации юридического лица опубликована в ЕГРЮЛ.

«Общество с ограниченной ответственностью „Шварц“. Генеральный директор: Шварц Алексей Максимович. Дата прекращения деятельности: 13.04.2022», — указано в выписке из ЕГРЮЛ.

В документе отмечается, что юридическое лицо исключили из ЕГРЮЛ «в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Согласно данным сервиса СБИС, в июне 2021 года были признаны недостоверными данные о юридическом адресе компании. Кроме того, в мае 2019 года по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам ООО «Шварц».

Основным видом деятельности компании указаны «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». По данным СБИС, в 2017 и 2019 годах ООО «Шварц» отчитывалось о нулевых доходах и расходах. Данные за другие года отсутствуют.

Шварц был координатором курганского штаба Алексея Навального («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов). Шварца объявили в розыск 11 августа 2021 года. Он три раза не являлся на судебное заседание. Оппозиционера обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров за то, что он опубликовал ролик с записями разговоров чиновников про голосование по поправкам в Конституцию. Позже сам Шварц писал в соцсетях, что находится в Германии.

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