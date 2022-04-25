В параде Победы в Екатеринбурге примет участие авиация

В Екатеринбурге планируют показать военную авиацию 9 Мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург вошел в список городов, где в параде Победы примет участие военная авиация. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Будут задействованы экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, транспортников Ан-26 и Ан-12», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО. Там отметили, что, кроме этого, над городами, в число которых входит Екатеринбург, готовятся пролететь самолеты Ту-134 и вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор».

Военную авиацию в параде Победы используют также в Самаре и Новосибирске. Однако не сообщается, какие именно экземпляры вооружения будут представлены в каждом из городов. Тренировки пройдут на местных аэродромах.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы ЦВО. Он не ответил на звонок корреспондента.

Ранее свердловские власти сообщали, что на параде Победы в Екатеринбурге в 2022 году примет участие вдвое меньше техники, чем годом ранее. Горожане смогут увидеть около 60 боевых машин.