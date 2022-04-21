Число техники на параде Победы в Екатеринбурге уменьшили вдвое

По главной площади Екатеринбурга проедет около 60 единиц техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В параде Победы в Екатеринбурге примет участие 60 боевых и исторических машин, что почти в два раза меньше, чем в 2021 году, когда по главной площади города проехали более ста единиц техники. Об этом сообщили в официальном издании свердловских властей «Областная газета».

«Кроме пешей парадной колонны, будет и механизированная. В нее включили 60 единиц исторической и современной военной техники», — говорится в сообщении «Областной газеты».

При этом в параде поучаствуют 2,5 солдат. Примерно столько же человек привлекли к параду в 2021 году. Репетиция, на которой пройдут все колонны, назначена на ночь с 25 на 26 апреля.

Ранее сообщалось, что для военных в Екатеринбурге 9 Мая перекроют главные улицы. Однако общественный транспорт будет ходить до поздней ночи. URA.RU составило карту перекрытий в праздничные дни.