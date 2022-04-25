ЕР придумала, как воспитать миллион IT-специалистов в России

России нужен миллион IT-специалистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты партии «Единая Россия» разработали предложения по модернизации образования и поддержке специалистов в IT-сфере. Новые меры помогут восполнить дефицит кадров в этой отрасли — порядка миллиона человек. Результаты заседания Совета по развитию цифровой экономики опубликованы на сайте партии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрея Турчак отметил, что IT-отрасль в РФ нуждается почти в миллионе специалистов. В связи с этим, считает политик, необходимо субсидировать ставку по кредитам на получение дополнительного профобразования и дать возможность бесплатно получать второе высшее по ИТ-специальностям.

«В прошлом году был принят закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусства. Отбор для таких абитуриентов проводится отдельно, со своими вступительными испытаниями. Предлагаем проработать аналогичные меры в отношении ИТ-специальностей», — заявил Андрей Турчак.

Помимо этого, секретарь предложил обеспечить дополнительные льготы при покупке российского ПО и электроники. Такие меры предполагают введение коэффициента 1,5 при учете расходов на приобретение российской радиоэлектроники и ПО, что позволит снизить налог на прибыль, считает спикер.

Председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская отметила, что массового оттока представителей отрасли, несмотря на многочисленные сообщения в социальных сетях и СМИ, не было. «Более чем в 60% опрошенных нами компаний уехало 1-3 „айтишника“. Только две компании заявили, что у них уехало более 25 разработчиков. Это 0,1% от всех участников ассоциации», — поделилась спикер.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил беспрецедентный масштаб мер поддержки IT-отрасли. Как заявил вице-премьер, благодаря указу президента РФ в этом году более 80 тысяч студентов получат возможность пройти обучение на цифровых кафедрах. А всего до 2024 года туда планируется принять 385 тысяч студентов, резюмировал он.

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