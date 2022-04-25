В Белгородской области обстреляли село Журавлевка. Есть пострадавшие

26 апреля 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

На место происшествия выехала скорая помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Журавлевка Белгородской области вечером 25 апреля произошел обстрел. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что скорая помощь уже выехала на место. По его словам, есть обрушения некоторых домов. Вячеслав Гладков пообещал в скором времени оценить масштабы произошедшего и восстановить все, что было разрушено. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию, призванную освободить республики Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В селе Журавлевка Белгородской области вечером 25 апреля произошел обстрел. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что скорая помощь уже выехала на место. По его словам, есть обрушения некоторых домов. Вячеслав Гладков пообещал в скором времени оценить масштабы произошедшего и восстановить все, что было разрушено. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию, призванную освободить республики Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.