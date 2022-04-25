Путин обсудит с законодателями отмену прямых выборов губернаторов

В среду, 27 апреля, в Санкт-Петербурге планируется заседание Совета законодателей, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. Одной из тем для обсуждения станет временная отмена прямых выборов и их перенос в заксобрания.
На заседании совета будут обсуждать, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и будут ли они вообще организовываться. Президент может высказать свое мнение на этот счет, сообщили РБК три источника.
На сегодняшний день высока вероятность того, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания. Один из собеседников издания доложил, что речь идет о возможной отмене всех губернаторский кампаний в текущем году. Кроме того, есть вероятность, что формально губернаторам предложат решать вопрос о формате выборов на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют прямые кампании отменить.
Ранее стало известно, что фракция «Единой России» в Законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. Такой прогноз дал первый секретарь Владимирского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Антон Сидорко со ссылкой на собственные источники.
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В среду, 27 апреля, в Санкт-Петербурге планируется заседание Совета законодателей, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. Одной из тем для обсуждения станет временная отмена прямых выборов и их перенос в заксобрания. На заседании совета будут обсуждать, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и будут ли они вообще организовываться. Президент может высказать свое мнение на этот счет, сообщили РБК три источника. На сегодняшний день высока вероятность того, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы перейдут на выборы через заксобрания. Один из собеседников издания доложил, что речь идет о возможной отмене всех губернаторский кампаний в текущем году. Кроме того, есть вероятность, что формально губернаторам предложат решать вопрос о формате выборов на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют прямые кампании отменить. Ранее стало известно, что фракция «Единой России» в Законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. Такой прогноз дал первый секретарь Владимирского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Антон Сидорко со ссылкой на собственные источники.