В ХМАО найден труп мужчины, сбежавшего 10 дней назад из скорой

Найден труп мужчины, сбежавшего из машины скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Труп 27-летнего сургутянина Эдуарда Сватковского, который 16 апреля сбежал из машины скорой помощи, найдет на Югорском тракте. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Труп 27-летнего Эдуарда Сватковского был обнаружен на Югорском тракте. Молодой человек, предположительно, умер несколько дней назад. Пропал он 16 апреля», — указано в посте. Также в паблике уточняется, что тело молодого человека было обнаружено за гаражами в районе Заячьего острова. «Судя по одежде, молодой человек промок, одежда была в грязи. Не исключено, что он мог погибнуть от переохлаждения», — добавляет издание. «В настоящий момент ведется проверка по обстоятельствам смерти, оснований для возбуждения уголовного дела нет», — пояснили в пресс-службе СК по ХМАО-Югре.

27-летнего Сватковского утром 16 апреля забрала машина скорой помощи с улицы на Тюменском тракте в Сургуте. Медики привели его в чувство, после чего мужчина выпрыгнул из скорой и убежал.

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