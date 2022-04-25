25 апреля 2022

В Златоусте нашли тело студентки колледжа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Фото:

В Златоусте (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти 16-летней девушки. По предварительным данным причиной гибели стал суицид. Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело девушки нашли рано утром 25 апреля в одной из квартир дома на улице Таганайской в Златоусте. Девушка училась в медицинском колледже», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти несовершеннолетней проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

В Златоусте (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти 16-летней девушки. По предварительным данным причиной гибели стал суицид. Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело девушки нашли рано утром 25 апреля в одной из квартир дома на улице Таганайской в Златоусте. Девушка училась в медицинском колледже», — рассказал источник. Проверку по факту смерти несовершеннолетней проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...