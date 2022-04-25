В Златоусте нашли тело студентки колледжа

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смерти 16-летней девушки. По предварительным данным причиной гибели стал суицид. Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело девушки нашли рано утром 25 апреля в одной из квартир дома на улице Таганайской в Златоусте. Девушка училась в медицинском колледже», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти несовершеннолетней проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.