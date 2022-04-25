Челябинец убил любовницу, запрещавшую ехать домой к жене

Мужчине грозит до 15 лет колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Калининский районный суд передано уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Челябинска, который в ходе конфликта нанес смертельные ножевые ранения своей 50-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. По данным URA.RU, обвиняемый и потерпевшая состояли в тайных интимных отношениях, и конфликт произошел именно на этой почве.

«По версии следствия, 10 февраля этого года в ходе бытового конфликта в одной из квартир дома на улице Болейко мужчина нанес несколько ножевых ранений своей знакомой, после чего с места преступления скрылся. Потерпевшая скончалась в течение 10 минут. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Как сообщил URA.RU источник в следственных органах, мужчина и женщина были любовниками. В вечер убийства он пришел к ней в гости, сказав супруге, что задерживается на работе. Жена же возила заболевшего ребенка в больницу. Однако после ссоры с супругой на этом фоне мужчина вдруг засобирался домой, но любовница была категорически против. Между ними началась ссора, которая и привела к убийству.

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, дважды, за причинение тяжкого вреда здоровью, отбывал наказание в местах лишения свободы, имеет двоих несовершеннолетних детей. Вину признал, раскаялся, содержится под стражей.

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