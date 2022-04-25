Тюменец, изнасиловавший подростка, попытался откупиться

Суд назначил насильнику 13 лет колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Калининский суд Тюмени приговорил к 13 годам колонии строгого режима Султана А., который обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее насильник уже был осужден за подобное преступление, но вышел по УДО.

«По материалам суда, Султан жил с приятелем на съемной квартире дома по улице Интернациональной в Тюмени. Вечером 26 февраля 2020 года приятель привез в квартиру юную гостью, которая не отказывалась от предложенного алкоголя и сигарет. Привезший ее мужчина уехал, оставив девушку в обществе Султана. Утром преступник избил и несколько раз изнасиловал жертву, оказавшуюся несовершеннолетней», — рассказали в пресс-службе.

Заявление в полицию подала мать девушки. При этом преступник пытался откупиться от родственников несовершеннолетней. В суде добавили, что в 2015 году Султан уже был судим за изнасилование и неуважение к суду, но освобожден в 2018 году условно-досрочно за примерное поведение.