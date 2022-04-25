Екатеринбуржец обменял паспорт на 27 порций алкоголя в ресторане

26 апреля 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга не смог расплатиться за 27 порций алкоголя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Екатеринбурга Сергей Молинский не заплатил за ужин в ресторане Castor’ka, оставив взамен сотрудникам заведения свой паспорт. За документом мужчина так и не вернулся, рассказала URA.RU управляющая ресторана Анна Манерова. Мужчина пришел в ресторан с другом и девушками. «Почти ничего не ели, заказывали в основном овощные салаты, но зато выпили 11 порций текилы и 16 порций водки. Счет вышел на 25 тысяч рублей. Таких денег у него при себе не оказалось. Никто не согласился помочь ему расплатиться. В итоге он оставил номер телефона, кинул паспорт на стол и убежал. Мы не стали вызывать полицию. На следующий день, когда ему позвонили, он сказал, что ушел в запой, не знаю, когда вернусь», — рассказала Манерова. По ее словам, впоследствии Молинский и вовсе перестал отвечать на звонки. В ресторане предполагают, что он мог подать заявление об утрате паспорта. «Штраф явно дешевле, чем оплата по счету», — отметила Анна. Связаться с самим Сергеем Молинским на момент публикации не удалось — на звонки по номеру телефона, который есть в распоряжении редакции, никто не ответил. Адвокат Павел Бабиков в разговоре с агентством отметил, что, если посетитель изначально не хотел платить, то его действия можно квалифицировать как мошенничество. В таком случае наказание может составить до двух лет лишения свободы. Если же у него просто не оказалось денег и злого умысла не было, то мужчине может быть выписан административный штраф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Житель Екатеринбурга Сергей Молинский не заплатил за ужин в ресторане Castor’ka, оставив взамен сотрудникам заведения свой паспорт. За документом мужчина так и не вернулся, рассказала URA.RU управляющая ресторана Анна Манерова. Мужчина пришел в ресторан с другом и девушками. «Почти ничего не ели, заказывали в основном овощные салаты, но зато выпили 11 порций текилы и 16 порций водки. Счет вышел на 25 тысяч рублей. Таких денег у него при себе не оказалось. Никто не согласился помочь ему расплатиться. В итоге он оставил номер телефона, кинул паспорт на стол и убежал. Мы не стали вызывать полицию. На следующий день, когда ему позвонили, он сказал, что ушел в запой, не знаю, когда вернусь», — рассказала Манерова. По ее словам, впоследствии Молинский и вовсе перестал отвечать на звонки. В ресторане предполагают, что он мог подать заявление об утрате паспорта. «Штраф явно дешевле, чем оплата по счету», — отметила Анна. Связаться с самим Сергеем Молинским на момент публикации не удалось — на звонки по номеру телефона, который есть в распоряжении редакции, никто не ответил. Адвокат Павел Бабиков в разговоре с агентством отметил, что, если посетитель изначально не хотел платить, то его действия можно квалифицировать как мошенничество. В таком случае наказание может составить до двух лет лишения свободы. Если же у него просто не оказалось денег и злого умысла не было, то мужчине может быть выписан административный штраф.