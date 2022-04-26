Якушев призвал снизить ставки по кредитам для части россиян

26 апреля 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Якушева, сегодня процентная ставка слишком высокая для малого и среднего бизнеса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал сделать процентную ставку для ведения бизнеса рабочей. На пресс-конференции 26 апреля Якушев заявил, что даже ставка в 13,5%-15% очень большая для предпринимателей. «Сегодня процентная ставка по программам поддержки бизнеса идет от 13,5% до 15%. Да, она достаточно высокая, но всем известно, что ожидается снижение. Скорее всего, на ближайшем заседании совета директоров Центрального банка будет решаться вопрос о снижении. Значит, все ставки по кредитам будут пересматриваться, и возвращаться в диапазон, при котором можно работать», — сообщил Якушев. Полпред отметил, что даже 13,5% и 15% много для малого и среднего бизнеса. Сейчас, по словам Якушева, очень важно, чтобы процентные ставки были рабочими. В ходе конференции обсуждался вопрос социальной поддержки населения. Якушев сообщил, что с 1 апреля ежемесячные пособия получают семьи с детьми с 7 до 18 лет, где доходы не превышают прожиточный уровень. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал сделать процентную ставку для ведения бизнеса рабочей. На пресс-конференции 26 апреля Якушев заявил, что даже ставка в 13,5%-15% очень большая для предпринимателей. «Сегодня процентная ставка по программам поддержки бизнеса идет от 13,5% до 15%. Да, она достаточно высокая, но всем известно, что ожидается снижение. Скорее всего, на ближайшем заседании совета директоров Центрального банка будет решаться вопрос о снижении. Значит, все ставки по кредитам будут пересматриваться, и возвращаться в диапазон, при котором можно работать», — сообщил Якушев. Полпред отметил, что даже 13,5% и 15% много для малого и среднего бизнеса. Сейчас, по словам Якушева, очень важно, чтобы процентные ставки были рабочими. В ходе конференции обсуждался вопрос социальной поддержки населения. Якушев сообщил, что с 1 апреля ежемесячные пособия получают семьи с детьми с 7 до 18 лет, где доходы не превышают прожиточный уровень.