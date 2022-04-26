Якушев рассказал о выплатах и льготах в регионах УрФО

26 апреля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил самые эффективные меры помощи семьям УрФО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В период жесткого санкционного давления государство принимает серьезные меры по поддержке населения. Об этом полпред президента России в УрФО Владимир Якушев сообщил 26 апреля на пресс-конференции, посвященной перенастройке экономики. «Принимаем серьезные меры по поддержке населения. С 1 апреля ежемесячные пособия получают семьи с детьми с 8 до 17 лет, где доходы не превышают прожиточный уровень. Для понимания, такая выплата в Кургане составляет 11 тысяч рублей, на Ямале — более 17 тысяч», — отметил Якушев Полпред отметил, что в УрФО возможностью воспользоваться кредитными каникулами в марте получили 1600 человек и 55 заявок одобрено по ипотечным каникулам. Также в УрФО активно заработала такая мера поддержки, как кешбэк за детские путевки. Этой мерой поддержки воспользовалось большое количество людей. В УрФО 118 организаций участвуют в этой программе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В период жесткого санкционного давления государство принимает серьезные меры по поддержке населения. Об этом полпред президента России в УрФО Владимир Якушев сообщил 26 апреля на пресс-конференции, посвященной перенастройке экономики. «Принимаем серьезные меры по поддержке населения. С 1 апреля ежемесячные пособия получают семьи с детьми с 8 до 17 лет, где доходы не превышают прожиточный уровень. Для понимания, такая выплата в Кургане составляет 11 тысяч рублей, на Ямале — более 17 тысяч», — отметил Якушев Полпред отметил, что в УрФО возможностью воспользоваться кредитными каникулами в марте получили 1600 человек и 55 заявок одобрено по ипотечным каникулам. Также в УрФО активно заработала такая мера поддержки, как кешбэк за детские путевки. Этой мерой поддержки воспользовалось большое количество людей. В УрФО 118 организаций участвуют в этой программе.