Якушев рассказал о выплатах и льготах в регионах УрФО

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Совещание в Полпредстве Ур ФО. Екатеринбург, якушев владимир, полпред, полпред урфо
Владимир Якушев отметил самые эффективные меры помощи семьям УрФО Фото:

В период жесткого санкционного давления государство принимает серьезные меры по поддержке населения. Об этом полпред президента России в УрФО Владимир Якушев сообщил 26 апреля на пресс-конференции, посвященной перенастройке экономики.

«Принимаем серьезные меры по поддержке населения. С 1 апреля ежемесячные пособия получают семьи с детьми с 8 до 17 лет, где доходы не превышают прожиточный уровень. Для понимания, такая выплата в Кургане составляет 11 тысяч рублей, на Ямале — более 17 тысяч», — отметил Якушев

Полпред отметил, что в УрФО возможностью воспользоваться кредитными каникулами в марте получили 1600 человек и 55 заявок одобрено по ипотечным каникулам. Также в УрФО активно заработала такая мера поддержки, как кешбэк за детские путевки. Этой мерой поддержки воспользовалось большое количество людей. В УрФО 118 организаций участвуют в этой программе.

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В период жесткого санкционного давления государство принимает серьезные меры по поддержке населения. Об этом полпред президента России в УрФО Владимир Якушев сообщил 26 апреля на пресс-конференции, посвященной перенастройке экономики. «Принимаем серьезные меры по поддержке населения. С 1 апреля ежемесячные пособия получают семьи с детьми с 8 до 17 лет, где доходы не превышают прожиточный уровень. Для понимания, такая выплата в Кургане составляет 11 тысяч рублей, на Ямале — более 17 тысяч», — отметил Якушев Полпред отметил, что в УрФО возможностью воспользоваться кредитными каникулами в марте получили 1600 человек и 55 заявок одобрено по ипотечным каникулам. Также в УрФО активно заработала такая мера поддержки, как кешбэк за детские путевки. Этой мерой поддержки воспользовалось большое количество людей. В УрФО 118 организаций участвуют в этой программе.
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