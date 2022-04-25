Тюменцам «без опыта» предлагают работу с зарплатой 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцам, которые решили сменить сферу деятельности или находятся в начале своего профессионального пути предлагают работу с зарплатой около 100 тысяч рублей. Вакансии для соискателей «без опыта» представлены на площадке «Зарплата.ру».

«Водитель-курьер на личном авто зарплата от 75 до 120 тысяч рублей. Агент по продаже новостроек от 90 тысяч. Водитель на личном каблуке, фургоне оплата от 95 до 118 тысяч. Врач-оториноларинголог в медицинский центр от 70 тысяч рублей в месяц. Менеджер по продажам в автотехсервис от 70 тысяч», — указано в вакансиях для соискателей без опыта.

Компания, которая ищет в штат водителя-курьера на личном авто также указала, что за восемь часов работы можно заработать до пяти тысяч рублей. А лучшие курьеры зарабатывают до 150 тысяч в месяц.

Агенту по продаже новостроек предлагают обучение за счет компании и офис в центре города. Одним из важным преимуществ компания считает наличие личной парковки для сотрудников.

В качестве кандидатов на вакансию «Водитель на личном каблуке, фургоне» компания рассматривает людей с инвалидностью. Также сотрудникам предоставляются скидки на товары компании.

У желающих работать врачом-оториноларингологом должно быть высшее медицинское образование и позитивное отношение к клиентам. Компания предлагает достойный уровень зарплаты и медицинское обслуживание для семей сотрудников.

Менеджер по продажам в автосервис, по мнению работодателя, должен уметь расположить к себе. От компании сотрудник получит возможность карьерного роста.

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