В налоговой инспекции раскрыли число миллиардеров из ХМАО

Доход семи югорчан превышает миллиард рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Югре проживают семь человек, чей доход превышает миллиард рублей. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель начальника налоговой инспекции ХМАО Валерий Балута, передает корреспондент URA.RU.

«От миллиарда до десяти миллиардов рублей такой доход указали в Югре семь человек», — рассказал Балута. Он также добавил, что и по итогам прошлой декларационной кампании аналогичный доход указали сопоставимое число югорчан. Раскрыл представитель налоговой инспекции ХМАО и других хорошо зарабатывающих жителей. «От 100 до 500 миллионов рублей получили 74 плательщика, от 500 до миллиарда рублей — восемь человек», — прокомментировал Балута.

Ранее URA.RU сообщало, что свои налоговые декларации за 2021 год раскрыли уже депутаты Госдумы и сенаторы, представляющие Югру. Самым богатым оказался председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, который заработал 38 миллионов рублей.