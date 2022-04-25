25 апреля 2022

В налоговой инспекции раскрыли число миллиардеров из ХМАО

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Доход семи югорчан превышает миллиард рублей Фото:

В Югре проживают семь человек, чей доход превышает миллиард рублей. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель начальника налоговой инспекции ХМАО Валерий Балута, передает корреспондент URA.RU.

«От миллиарда до десяти миллиардов рублей такой доход указали в Югре семь человек», — рассказал Балута. Он также добавил, что и по итогам прошлой декларационной кампании аналогичный доход указали сопоставимое число югорчан. Раскрыл представитель налоговой инспекции ХМАО и других хорошо зарабатывающих жителей. «От 100 до 500 миллионов рублей получили 74 плательщика, от 500 до миллиарда рублей — восемь человек», — прокомментировал Балута.

Ранее URA.RU сообщало, что свои налоговые декларации за 2021 год раскрыли уже депутаты Госдумы и сенаторы, представляющие Югру. Самым богатым оказался председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, который заработал 38 миллионов рублей.

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В Югре проживают семь человек, чей доход превышает миллиард рублей. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель начальника налоговой инспекции ХМАО Валерий Балута, передает корреспондент URA.RU. «От миллиарда до десяти миллиардов рублей такой доход указали в Югре семь человек», — рассказал Балута. Он также добавил, что и по итогам прошлой декларационной кампании аналогичный доход указали сопоставимое число югорчан. Раскрыл представитель налоговой инспекции ХМАО и других хорошо зарабатывающих жителей. «От 100 до 500 миллионов рублей получили 74 плательщика, от 500 до миллиарда рублей — восемь человек», — прокомментировал Балута. Ранее URA.RU сообщало, что свои налоговые декларации за 2021 год раскрыли уже депутаты Госдумы и сенаторы, представляющие Югру. Самым богатым оказался председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, который заработал 38 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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