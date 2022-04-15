Экс-мэр из ХМАО стал бедней, победив на выборах в Госдуму

15 апреля 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Заработок Вадима Шувалов в кресле главы Сургута был больше, чем в Госдуме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Экс-глава Сургута (ХМАО) Вадим Шувалов стал меньше зарабатывать после перехода на работу в Госдуму. Об этом свидетельствуют его сведения о доходах за 2021 год, опубликованные на сайте федерального парламента. У Шувалова доходы упали практически в два раза. За 2020 год он в качестве главы Сургута заработал почти 15 млн рублей. А в 2021-м, переместившись сначала в кресло вице-губернатора ХМАО, а затем федерального парламентария, он заработал лишь восемь млн рублей. В собственности у него есть земельный участок, две квартиры, но одна из них служебная. В пользовании находятся два гаража. Шувалов предпочитает японский автопром и ездит на Lexus GX460. Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный за 2021 год задекларировал доход более 38 млн рублей, что примерно на семь млн рублей больше, чем годом ранее. Председатель комитета Госдумы по энергетике владеет двумя земельными участками, двумя домами, двумя квартирами и гаражом, в котором, судя по декларации, может стоять турбированный Porsche Cayenne. Не менее удачно сложился 2021 год и для депутата Госдумы от ЛДПР Евгения Маркова, который заработал больше 20,5 млн рублей. В 2020 году его доход составлял 12,5 млн рублей. У представителя ЛДПР в собственности нет недвижимости, но в пользовании имеются земельный участок, жилой дом и служебная квартира. Другие депутаты Госдумы, представляющие Югры, Ольга Ануфриева и Николай Новичков, прежде не сдавали налоговые декларации. Ануфриева по итогам 2021 года заработала почти 8 млн рублей. У нее в собственности есть два земельных участках, две квартиры, садовый дом и гараж. Передвигается народная избранница на Lexus RX300. Доход Новичкова составил чуть больше 4 млн рублей. У него в собственности есть нежилое помещение, в пользовании находится квартира. Автопарк «справедливоросса» состоит из Ford Fusion и Honda CRV. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Экс-глава Сургута (ХМАО) Вадим Шувалов стал меньше зарабатывать после перехода на работу в Госдуму. Об этом свидетельствуют его сведения о доходах за 2021 год, опубликованные на сайте федерального парламента. У Шувалова доходы упали практически в два раза. За 2020 год он в качестве главы Сургута заработал почти 15 млн рублей. А в 2021-м, переместившись сначала в кресло вице-губернатора ХМАО, а затем федерального парламентария, он заработал лишь восемь млн рублей. В собственности у него есть земельный участок, две квартиры, но одна из них служебная. В пользовании находятся два гаража. Шувалов предпочитает японский автопром и ездит на Lexus GX460. Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный за 2021 год задекларировал доход более 38 млн рублей, что примерно на семь млн рублей больше, чем годом ранее. Председатель комитета Госдумы по энергетике владеет двумя земельными участками, двумя домами, двумя квартирами и гаражом, в котором, судя по декларации, может стоять турбированный Porsche Cayenne. Не менее удачно сложился 2021 год и для депутата Госдумы от ЛДПР Евгения Маркова, который заработал больше 20,5 млн рублей. В 2020 году его доход составлял 12,5 млн рублей. У представителя ЛДПР в собственности нет недвижимости, но в пользовании имеются земельный участок, жилой дом и служебная квартира. Другие депутаты Госдумы, представляющие Югры, Ольга Ануфриева и Николай Новичков, прежде не сдавали налоговые декларации. Ануфриева по итогам 2021 года заработала почти 8 млн рублей. У нее в собственности есть два земельных участках, две квартиры, садовый дом и гараж. Передвигается народная избранница на Lexus RX300. Доход Новичкова составил чуть больше 4 млн рублей. У него в собственности есть нежилое помещение, в пользовании находится квартира. Автопарк «справедливоросса» состоит из Ford Fusion и Honda CRV.