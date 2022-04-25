МЧС будет следить за курганцами при помощи беспилотников

При помощи беспилотных летательных аппаратов будут следить за соблюдением требований пожарной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники МЧС в Курганской области будут следить за соблюдением требований пожарной безопасности в частном секторе и в дачных кооперативах, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов. Это связано с тем, что в ближайшие дни в большинстве районов региона ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

«В целях выявления нарушителей группами профилактики будет осуществляться наземное патрулирование по частному жилому сектору, дачным, садоводческим и огородническим товариществам. Для пресечения правонарушений также будут задействованы беспилотные авиационные системы МЧС России», — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС просят жителей и гостей региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В области введен особый противопожарный режим, во время которого запрещены любые действия с открытым огнем, разведение костров, сжигание мусора. За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По данным синоптиков, на которых ссылаются в ГУ МЧС, высокая пожарная опасность в большинстве районов области ожидается в период с 27 по 29 апреля. 26 апреля курганцам начали поступать SMS-сообщения от МЧС с предупреждениями о высокой пожарной опасности.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 апреля в Курганскую область прибыла специализированная техника — вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России (из Екатеринбурга) и инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинской области). Ожидается, что они будут дежурить в регионе до 16 мая.

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