25 апреля 2022

На Свердловскую область обрушатся грозы

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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Свердловчан предупредили об опасности Фото:

На Свердловскую область надвигаются ветер, дожди и грозы. Предупреждение выдало региональное МЧС.

«27 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, осадки в виде дождя, в отдельных районах грозы. Будьте бдительны», — говорится в обращении пресс-службы свердловского ГУ МЧС.

Спасатели порекомендовали свердловчанам отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Население попросили без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

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На Свердловскую область надвигаются ветер, дожди и грозы. Предупреждение выдало региональное МЧС. «27 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, осадки в виде дождя, в отдельных районах грозы. Будьте бдительны», — говорится в обращении пресс-службы свердловского ГУ МЧС. Спасатели порекомендовали свердловчанам отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Население попросили без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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