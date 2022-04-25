На Свердловскую область обрушатся грозы

Свердловчан предупредили об опасности
На Свердловскую область надвигаются ветер, дожди и грозы. Предупреждение выдало региональное МЧС.
«27 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, осадки в виде дождя, в отдельных районах грозы. Будьте бдительны», — говорится в обращении пресс-службы свердловского ГУ МЧС.
Спасатели порекомендовали свердловчанам отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Население попросили без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.
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