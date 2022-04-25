В Челябинской области усилят охрану школ, садиков и массовых мест

Школы и детсады возьмут под усиленную охрану Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Стрельба в ульяновском детском саду

В Челябинской области в связи с событиями в Ульяновской области, где произошло вооруженное нападение на детский сад, будет усилен режим охраны образовательных учреждений. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Как заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков, принято решение об усилении охраны общественного порядка в местах массового скопления людей.

«Мной подписан приказ об усилении охраны общественного порядка на территории Челябинской области, особенно — в местах массового скопления людей и рядом с образовательными учреждениями. С учетом сложной оперативной обстановки в стране разы будет увеличена плотность покрытия мест силами правопорядка, чтобы в полной мере обеспечивать безопасность граждан», — завил Михаил Скоков.

По словам Ирины Гехт, во все образовательные учреждения Челябинской области 26 апреля будет направлено письмо об оперативном усилении режима охраны.

В Ульяновской области 26 апреля мужчина с охотничьим ружьем зашел в детский сад и застрелил нянечку и двух детей. После этого покончил с собой. Мотивы нападения выясняют следователи.