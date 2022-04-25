25 апреля 2022

В Челябинской области усилят охрану школ, садиков и массовых мест

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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, игрушки, детский сад
Школы и детсады возьмут под усиленную охрану Фото:
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Стрельба в ульяновском детском саду

В Челябинской области в связи с событиями в Ульяновской области, где произошло вооруженное нападение на детский сад, будет усилен режим охраны образовательных учреждений. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Как заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков, принято решение об усилении охраны общественного порядка в местах массового скопления людей.

«Мной подписан приказ об усилении охраны общественного порядка на территории Челябинской области, особенно — в местах массового скопления людей и рядом с образовательными учреждениями. С учетом сложной оперативной обстановки в стране разы будет увеличена плотность покрытия мест силами правопорядка, чтобы в полной мере обеспечивать безопасность граждан», — завил Михаил Скоков.

По словам Ирины Гехт, во все образовательные учреждения Челябинской области 26 апреля будет направлено письмо об оперативном усилении режима охраны.

В Ульяновской области 26 апреля мужчина с охотничьим ружьем зашел в детский сад и застрелил нянечку и двух детей. После этого покончил с собой. Мотивы нападения выясняют следователи.

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В Челябинской области в связи с событиями в Ульяновской области, где произошло вооруженное нападение на детский сад, будет усилен режим охраны образовательных учреждений. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Как заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков, принято решение об усилении охраны общественного порядка в местах массового скопления людей. «Мной подписан приказ об усилении охраны общественного порядка на территории Челябинской области, особенно — в местах массового скопления людей и рядом с образовательными учреждениями. С учетом сложной оперативной обстановки в стране разы будет увеличена плотность покрытия мест силами правопорядка, чтобы в полной мере обеспечивать безопасность граждан», — завил Михаил Скоков. По словам Ирины Гехт, во все образовательные учреждения Челябинской области 26 апреля будет направлено письмо об оперативном усилении режима охраны. В Ульяновской области 26 апреля мужчина с охотничьим ружьем зашел в детский сад и застрелил нянечку и двух детей. После этого покончил с собой. Мотивы нападения выясняют следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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