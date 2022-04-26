Личинок на своих участках обнаружили жители Звериноголовского района (архивное фото) Фото: Ксения Фикс © URA.RU

В селе Звериноголовском (Курганская область) произошло нашествие личинок на земельные участки. Об этом сообщили местные жители.

«У нас тут нашествие. Что это, мы не знаем. Весь огород в таких кучках. Это кошмар какой-то. Как с ними бороться мы не знаем», — рассказала жительница села в видео, опубликованном в группе газеты «Звериноголовские вести» в соцсети «ВКонтакте».

Представители газеты сообщили, что это возможно личинки жука-листоеда. Личинок, по их данным, замечают на дорогах и на центральной площади села. Журналисты добавили, что у жуков-листоедов бывают вспышки массового размножения, которые трудно подавить, множественные укусы жуков могут привести к замедлению роста и гибели вязов. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации Звериноголовского района.

Местные жители заметили личинок на участках Фото: группа газеты «Звериноголовские вести» в соцсети «ВКонтакте»