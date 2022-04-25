В Челябинской области живет 23 миллиардера

Три жителя Челябинской области за 2021 год заработали свыше 10 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам декларационной компании 2021 года 23 человека зафиксировали доход от миллиарда рублей и выше. Это следует из отчета Управления федеральной налоговой службы (УФНС) региона.

«В ходе декларационной кампании 2021 года в Челябинской области доходы от 10 до 100 млн рублей продекларировали 1232 человека, от 100 до 500 млн рублей — 174 человека, от 500 млн до 1 млрд — 24 человека. Челябинцев с доходом от 1 млрд до 10 млрд — 20 человек, свыше 10 млрд — 3 человека», — сообщили URA.RU в УФНС региона.

Согласно декларационным сведениям, самым богатым депутатом в Челябинской области в 2021 году стал Константин Струков. За 2021 год депутат и совладелец группы компаний «Южуралзолото» заработал 5 млрд 37 млн 407 тысяч рублей.