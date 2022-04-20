Миллиардер из Forbes стал самым богатым челябинским депутатом

Константин Струков заработал более 5 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

За прошедший год основной совладелец и президент группы компаний «Южуралзолото», депутат заксобрания Челябинской области заработал 5 млрд 37 млн 407 тысяч рублей. Также в его собственности несколько долей в земельных участков, а вот автомобилей в личной собственности нет ни одного. Впрочем, доходы Струкова существенно уменьшились по сравнению с 2020 годом, когда он заработал более 8,6 млрд рублей.

Также в топ-5 самых состоятельных депутатов вошли:

Алексей Денисенко, директор ООО «Ревентон». Он задекларировал 162 млн 617 тысяч рублей, 11 земельных участков, семь жилых домов и долей в них, четыре квартиры, два гаража, 13 нежилых помещений и зданий. В автопарке народного избранника Jeep Wrangler Unlimited; Ferrari 612 scaglietti; Ferrari F131EDE Spider F1; Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S 500 4MATIC; Mercedes-Benz 560; Mitsubishi Lancer; Ford Mustang; Chevrlet Corvette; BMW 318; ГАЗ 21Р; Lada Largus; Toyota Vallfire; мотоциклs BMW R1200GS, Harley Davidson, Kawasaki, Honda Valkyrie-Runa, Honda GL 1800В, Confederate X132, катер и плавучая дача. Жена депутата, указавшая 178-миллионный доход, ограничилась внедорожником Audi Q7.

Михаил Видгоф, гендиректор АО «Торговый дом „Бовид“» — с доходом 106 млн 402 тысячи рублей. За ним также числится гидроцикл Yamaha VX 700.

Павел Шиляев, гендиректор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) — чуть меньше 94,5 млн рублей дохода. Также топ-менеджер совместно с женой владеет жилым домом и земельным участком. Глава семейства передвигается на Land Rover Range Rover. Его жена владеет Mercedes-Benz Е 400 4MATIC и тремя мотоциклами: BMW R1250RT, Harley Davidson XL883N и Harley Davidson FLSB.

Андрей Еремин, директор по экономике ПАО «ММК». Он принес в семью в прошлом году почти 53 млн рублей, еще 31 млн рублей добавила его жена. В распоряжении семьи два внедорожника BMW X5 и Jeep Wrangler.

Спикер ЗСО Александр Лазарев в 2021 году заработал чуть больше 7 млн рублей, а его супруга чуть больше 1,7 млн рублей. Семья располагает жилым домом, квартирой и единственной иномаркой — Audi A8 L.