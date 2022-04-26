Минобороны Британии разрешило ВСУ бить по России

26 апреля 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Хиппи утверждает, что Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам России Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы нарушить логистику российских Вооруженных сил. Соответствующее заявление сделал замглавы министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. «Это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины. И вы знаете, дело в том, что они имеют право сделать данный выбор», — сказал Хиппи в интервью британской газете The Times. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы нарушить логистику российских Вооруженных сил. Соответствующее заявление сделал замглавы министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. «Это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины. И вы знаете, дело в том, что они имеют право сделать данный выбор», — сказал Хиппи в интервью британской газете The Times. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях.