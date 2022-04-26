Пермских школьников поставили на колени из-за компьютерной игры

Семиклассники обсуждали в чате компьютерную игру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школе №16 города Лысьва (Пермский край) семиклассникам пришлось встать на колени перед старшеклассниками. Поводом послужила переписка учащихся в одном из классных чатов, в которой подростки обсуждали компьютерные игры. Об этом в паблике «ЧП Лысьва» написал Николай Кобелев. Он заявил, что является отцом одного из мальчиков, которому пришлось стоять на коленях.

«В школе №16 [ученики] 8 и 9 классов издевались над 7 классом! Поставили их [ребят] на колени, из-за того, что парни в классном чате говорили про игры!», — написал Кобелев. Что именно не понравилось подросткам, мужчина не уточнил. При этом он заявил, что намерен привлечь к разбирательству органы полиции и прокуратуры.

В комментариях к записи отец одного из подростков, которые унизили семиклассников, объяснил причину произошедшего. Мужчина утверждает, что ученики оскорбляли в чате свою одноклассницу. Она рассказала об этом своим друзьям из старших классов, и те решили за нее заступиться.

«Почему вы не выложили скрины, как ваши ребята обзывают и оскорбляют девочку трехэтажным матом? Мой сын защитил подругу. При этом никого не бил, но честь защитил. Мелкие „герои“ толпой решили захейтить девчонку в интернете, а в реальной жизни извинились за свои слова. Считаю все справедливо», — написал родитель учащегося. URA.RU обратилось за комментариями к руководству школы, а также в городское управление образования, однако получить их к моменту написания новости не удалось. Агентством направлены запросы.

Это не первое происшествие, в котором замечены учащиеся образовательных учреждений в Лысьве. Так, в октябре 2021 года город потрясла новость об оргии школьников, в которой участвовали младшеклассники. После случившегося жители Пермского края потребовали отставки министра образования края Раисы Кассиной со своего поста.

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