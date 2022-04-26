СМИ: РФ остановила поставки газа в Польшу. Варшава отказалась платить в рублях

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Клипарт. Сургут, газ, винтиль
Поставки российского газа в Польшу прекращены Фото:

Россия остановила поставки газа в Польшу, сообщает портал Onet. До этого Варшава отказалась платить за газ России в рублях.

«Россия приостановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту», — передает портал. Сообщается, что в Министерстве климата страны собралась кризисная группа. При этом официального заявления от России в Польшу не поступало, отмечает издание.

Ранее Польша отказалась платить за российский газ в рублях. Россия требует оплаты в такой форме от ряда государств в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.

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Россия остановила поставки газа в Польшу, сообщает портал Onet. До этого Варшава отказалась платить за газ России в рублях. «Россия приостановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту», — передает портал. Сообщается, что в Министерстве климата страны собралась кризисная группа. При этом официального заявления от России в Польшу не поступало, отмечает издание. Ранее Польша отказалась платить за российский газ в рублях. Россия требует оплаты в такой форме от ряда государств в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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